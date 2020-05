Saídas de Dennis e Tiago Rocha no Sporting

O Sporting continua a fazer ajustes aos plantéis das várias modalidades para a próxima época, registando-se mais duas saídas. No andebol, Tiago Rocha, pivô português de 34 anos, vai abandonar o emblema de Alvalade, depois de ter ingressado em 2017/18. E, no voleibol, a formação liderada por Gersinho não vai contar com o experiente Ángel Dennis em 2020/21, oposto cubano de 42 anos que fez três épocas de leão ao peito.