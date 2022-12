Salvador Salvador sem medo do Barcelona: «Vamos entrar com a faca nos dentes»

O Sporting defronta amanhã (18h) o Barcelona em Málaga, na meias-finais da primeira edição da Supertaça Ibérica. Os catalães são os campeões europeus, campeões espanhóis e detentores da Taça do Rei. Um currículo e um estatuto de fazer inveja que não mete medo a Salvador Salvador, lateral dos leões."É umas das melhores equipas do Mundo, se não a melhor. É bom para crescermos enquanto equipa. É um jogo que pode cair para os dois lados e sabemos das nossas hipóteses e da nossa qualidade. Vamos entrar com a faca nos dentes e olhar nos olhos o Barcelona", frisou.O Sporting perdeu na última semana dois jogadores. O guarda-redes Manuel Gaspar rumou ao Nantes e o lateral alemão Jens Schongarth rescindiu com os leões."A equipa lidou bem com isso", garante Salvador Salvador. "É um concretizar de um sonho para o Manuel. Vai começar a jogar a Liga dos Campeões e a equipa tem de lidar bem com isso. Temos de andar para a frente, o desporto é assim."