Secretário de Estado diz que Portugal está a "fazer história" no andebol

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, elogiou esta sexta-feira a "diversidade" do desporto nacional e enalteceu a vitória da seleção portuguesa de andebol, diante da Suécia, no Euro2020.

"Queremos que este Orçamento do Estado continue a reforçar as políticas públicas de desporto sobretudo no que é hoje uma realidade cada vez mais reconhecida: a riqueza do nosso desporto nacional pela sua diversidade", afirmou João Paulo Rebelo, na Assembleia da República, no final da discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE2020).

O governante referiu que Portugal já não é apenas "um país de futebol e atletismo". "Também somos, e orgulhosamente, mas somos também, a título de exemplo, da canoagem, do motociclismo, do ténis, do judo, do hóquei em patins, das diversas modalidades do futebol - futsal e futebol de praia - e agora até no andebol estamos a fazer história", salientou.

João Paulo Rebelo elogiou depois, em concreto, a vitória de Portugal frente à Suécia. "Há minutos, acabámos de vencer a Suécia por 35-25 e seguimos em frente no Campeonato Europeu de andebol. Acho que posso terminar a minha intervenção com esta boa notícia", disse João Paulo Rebelo.

A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Suécia, vice-campeã europeia, por 35-25, na estreia na ronda principal do Euro2020, segunda fase do torneio, somando os primeiros pontos.

A 'equipa das quinas' entrou bem no jogo, que decorreu em Malmo, e ao intervalo já vencia por 15-12, aproveitando a segunda parte para dilatar a vantagem, com o resultado final a assinalar uma vantagem 'folgada' de 10 golos.

Portugal somou, assim, os primeiros dois pontos no Grupo II, que é liderado pela Noruega e Eslovénia, ambas com quatro pontos. Integram ainda o grupo a Hungria (dois pontos), Islândia e Suécia (ambas com zero).