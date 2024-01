Seleção Nacional sem nada a perder no Europeu de andebol

Depois de ter vencido a Grécia e República Checa, Portugal entra hoje na última jornada da fase de grupos do Europeu da Alemanha já apurado para a Main Round, tendo pela frente ‘só’ a tricampeã mundial Dinamarca (19h30), num duelo em que os Heróis do Mar não têm qualquer obrigação de ganhar mas prometem máxima ambição para surpreender uma das principais potências da modalidade da atualidade. Portugal não tem, assim, nada a perder neste duelo que antecede a fase que reúne as 12 melhores seleções do Euro, mas o prémio vale ouro: quem ganhar avança para a Main Round com dois pontos.

"A Dinamarca é uma seleção muito experiente, com uma equipa muito coesa. Acredito que, com paciência no ataque e entreajuda na defesa, agressivos e com muita comunicação, podemos disputar um bom jogo e quem sabe ganhar. Vamos ter um encontro difícil que, apesar das probabilidades estarem um pouco para o lado da Dinamarca, nós sentimos que podemos discutir e tentar conquistar uma vitória", afirmou Leonel Fernandes, ponta do FC Porto de 25 anos, em declarações à Lusa: "Depois do apuramento, para além de ir o mais longe possível, o pré-olímpico é uma meta a atingir".