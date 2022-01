Seleção pronta para o Europeu: «Temos que começar com uma vitória»

Na véspera da viagem para Budapeste, Leonel Fernandes foi o porta-voz da confiança da Seleção Nacional para Campeonato da Europa. Na fase de grupos, Portugal terá pela frente Islândia, Hungria e Holanda. O primeiro jogo está agendado para sexta-feira, diante dos islandeses."A Islândia é uma seleção com alguma história connosco, tem jogadores com muita qualidade mas, neste momento, o foco está mais no nosso trabalho, nas nossas capacidades que é o que nós podemos controlar. Olhando para a seleção da Islândia e para nossa, não consigo deixar de sentir que temos qualidade suficiente e capacidade para os defrontarmos de uma maneira justa – sempre olhando para eles com vontade de ganhar. E se queremos chegar o mais longe possível, a primeira parte dessa caminhada é passar a fase de grupos, se queremos realmente continuar a fazer história – temos que começar com uma vitória e acabar com uma vitória, se possível, seria o ideal", afirmou o ponta português, que está ansioso para a competição arrancar."Felizmente já tive o privilégio de participar numa grande competição, no Mundial, do ano passado, no Egito. O facto de não ter público, para mim, tira um bocadinho da magia ao espetáculo. Portanto, é um dos fatores que eu estou ansioso, de uma forma positiva, para experienciar; jogar perante uma multidão, um pavilhão cheio porque é sempre outra energia e motivação e estou super feliz – é mais uma meta que se está a concretizar na minha carreira", apontou Leonel Fernandes.Dia 14 (19h30), Portugal-IslândiaDia 16 (17h00), Portugal-HungriaDia 18 (19h30), Holanda-Portugal