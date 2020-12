Seleção vence teste com Cabo Verde

A Seleção Nacional bateu Cabo Verde por 34-21, no estágio de preparação para o duplo embate com a Islândia para a qualificação para o Europeu de 2022. Frente ao conjunto africano que também vai estar presente no Mundial do Egito, que arranca em janeiro, os destaques da formação portuguesa foram Elledy Semedo, com seis golos, e Victor Iturriza e António Areia, ambos com cinco tiros certeiros.





"Foi um ótimo teste para nós, é sempre bom termos alguns momentos de competição. Cabo Verde está a crescer e embora no início do jogo tenhamos defendido num sistema que não é usual para nós, depois penso que conseguimos implementar o nosso sistema defensivo 6:0. De qualquer forma temos de continuar a melhorar", analisou o selecionador Paulo Pereira. Portugal volta a reunir-se no dia 2 e recebe a Islândia quatro dias depois, em Matosinhos.