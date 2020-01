Selecionador da Alemanha: «Estou satisfeito com o nosso desempenho no torneio»

A Alemanha bateu, este sábado, Portugal por 29-27 e terminou o Europeu de andebol na quinta posição, relegando a equipa das quinas para a sexta posição na prova - o melhor registo de sempre.





No final da partida, Christian Prokop admitiu estar "muito satisfeito" pela prestação da formação alemã no torneio, admitindo que Portugal foi um adversário difícil de bater."Estamos muito satisfeitos por vencer o último jogo. Foi uma luta dura contra Portugal. Ganhámos porque jogámos com uma defesa muito móvel e no [modelo atacante português] 'sete contra seis' encontrámos boas soluções. Na segunda parte tivemos muito poder de remate. Estou feliz", afirmou o técnico."Estou satisfeito com o nosso desempenho no torneio. Tivemos um bom desenvolvimento durante a prova. Perdemos contra a Croácia e isso não foi nada bom, mas a equipa levantou a cabeça e estou orgulhoso por isso", finalizou.