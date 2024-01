Selecionador Paulo Pereira não mexe na lista final para o Europeu

O selecionador nacional Paulo Pereira divulgou este domingo a lista final de 18 atletas convocados para o Europeu da Alemanha, que se disputa de 10 a 28 de janeiro, não procedendo a alterações de última hora.Em relação ao grupo inicial que começou no estágio de Rio Maior, já tinham saído Miguel Espinha (Ciudad Encantada) e Fábio Silva (Artística de Avanca), que não viajaram para a Alemanha, onde a Seleção realizou dois jogos de preparação.Recorde-se que apenas 16 jogadores podem estar na ficha de jogo no Europeu, ou seja, em cada partida há dois atletas que ficarão na bancada."O primeiro jogo é sempre aquele em que é difícil deixar gente de fora porque todos eles foram demonstrando que devem estar no grupo. O Ricardo Brandão não jogou muito portanto poderá, teoricamente, ficar de fora para já e depois o outro é que é muito difícil. Esse acaba por ser um bom problema para mim, para eles nem tanto, mas para mim é um bom problema porque todos merecem estar. Acho que temos que pensar que a competição vai ser longa e por isso vai haver tempo para todos", comentou o selecionador nacional Paulo Pereira, em declarações difundidas pela Federação de Andebol de Portugal.Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica): Leonel Fernandes (FC Porto), Pedro Oliveira (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Sporting): Alexandre Cavalcanti (Nantes), Gilberto Duarte (AIX), Gonçalo Vieira (Fenix Toulouse), Salvador Salvador (Sporting), Kiko Costa (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern): Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (Veszprém) e Rui Silva (FC Porto): Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (Barcelona) e Ricardo Brandão (CB Cangas)Portugal está inserido no Grupo F, juntamente com Grécia, República Checa e Dinamarca. A estreia é na quinta-feira, diante a seleção helénica.