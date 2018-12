Sentença do Benfica ao Belenenses com início diabólico

O Benfica regressou ontem às vitórias no campeonato, ao bater (33-30) o Belenenses, em partida da 13ª jornada, que apenas se concluirá dia 12 com a receção do Avanca ao Sporting da Horta.Nada fazia prever um clássico tão desnivelado na primeira parte, principalmente porque o Belenenses havia dado excelente réplica na ronda anterior ao líder e bicampeão Sporting, mas cedo se percebeu que a turma de Belém não conseguiria acompanhar o ritmo diabólico das águias.Os encarnados, que vinham de uma derrota no Dragão, entraram com uma velocidade estonteante, com as suas ações bem afinadas, quer na defesa, onde o guarda-redes Pedro Espinha brilhou, quer no ataque, com as linhas de passe a não encontrarem oposição, levando à finalização de golos fáceis.O Belenenses, por sua vez, encolheu-se com a posse de bola, cometeu muitas falhas técnicas, teve fraca eficácia de remate e deu ao adversário o contra-ataque.Com apenas uma equipa a jogar, perante a apatia do opositor, a diferença no marcador foi aumentando, ao ponto da turma da Luz deter uma vantagem de 12 golos (18-6) aos 23’. Uma ténue reação do Belenenses minimizou o prejuízo até ao intervalo (19-9).Já a segunda parte foi do Belenenses, com maior agressividade defensiva e eficácia no ataque, conseguindo aproximar-se, mas sem nunca colocar em causa a superioridade das águias, que se destacaram no ataque com Alexandre Cavalcanti (6 golos), Davide Carvalho (5) e Paulo Moreno (5), enquanto Bruno Moreira (9) foi a maior arma dos forasteiros.Carlos Resende, treinador do Benfica, queria melhor resposta do banco: "Depois de uma primeira parte fantástica, com uma defesa fabulosa, dei tempo de jogo aos jogadores menos utilizados, mas não estiveram à altura."O técnico do Belenenses, João Florêncio, clamou por superação: "Não soubemos contrariar a intensidade do Benfica. Disse à equipa para ir buscar forças, mesmo que elas não existissem."