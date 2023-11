Sporting alertado para o dérbi: «Benfica está muito melhor»

Depois da vitória no Dragão Arena na jornada anterior, é um Sporting motivado aquele que entra este sábado em ação no Pavilhão da Luz, para defrontar o Benfica na 12.ª ronda do campeonato. O objetivo dos leões é manterem o pleno de triunfos."A equipa está bem. É importante o que temos vindo a fazer, mas mais importante é focarmo-nos naquilo que podemos fazer e naquilo que podemos melhorar. Não podemos pensar no que fizemos frente ao FC Porto e nas coisas que fizemos mal frente ao Tatabánya [derrota na Liga Europeia]. Será um jogo completamente diferente, diante de um Benfica renovado, mas muito diferente daquele que defrontámos na primeira jornada, com atletas que representaram equipas como o Kiel, Barcelona, o treinador do Paris Saint-Germain. Tenho a certeza absoluta que é uma equipa que investiu muito para estar na discussão dos títulos, que tudo fará para estar dentro do título e sabe que este jogo é importante para as duas equipas, diria que muito importante pelo atraso que o Benfica tem, mas focamo-nos no Benfica e não a pensar num jogo à imagem daquele que tivemos em nossa casa na primeira volta", comentou o técnico Ricardo Costa, em declarações à Sporting TV."O Benfica está muito melhor, tem grandes atletas, habituados a jogarem em grandes competições e em grandes clubes. Do nosso lado, somos uma equipa jovem, mas com ambição, com a certeza do bem que temos feito, mas sabemos que será um jogo completamente diferente daquele em que defrontámos o Benfica, porque o Benfica tem melhorado e acredito que apesar do jogo que perderam na EHF, que querem dar outro tipo de resposta", acrescentou Ricardo Costa.O encontro arranca às 19h00 deste sábado na Luz e pode acompanhar todas as incidências no site de