Sporting anuncia dois reforços

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de dois reforços: Josep Folqués, ponta-esquerdo espanhol de 25 anos, e Erekle Arsenashvili, pivô georgiano de 22 anos.





O primeiro, de 1,96 metros, atuava nos espanhóis do CB Benidorm. "Estou muito orgulhoso por poder formar parte de uma equipa como o Sporting. Vou para Portugal com muita vontade e ansioso para que comece a nova temporada. Vamos trabalhar no duro para alcançarmos todos os objetivos propostos. Tenho a certeza de que vai ser uma temporada apaixonante para todos. Vemo-nos em breve", disse ao site do clube.Quanto ao segundo reforço chega proveniente do ABC. "Quando o Sporting me contactou pela primeira vez foi um sentimento incrível porque sei que lutam sempre para ganhar todos os jogos e conquistar títulos. Vou dar tudo para que a equipa tenha sucesso e vença cada jogo. Espero que a época corra bem", comentou o jogador ao site do clube.Recorde-se que a equipa leonina será comandada por Ricardo Costa na próxima temporada.