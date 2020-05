Sporting anuncia saída de Thierry Anti do comando da equipa de andebol

O francês Thierry Anti já não é treinador da equipa de andebol do Sporting. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelos leões, através de uma nota publicada no site oficial do clube.





De acordo com o comunicado, a formação verde e branca afirma que a decisão do treinador foi tomada "devido a questões do foro familiar".Em declarações ao site do clube, o treinador afirmou que a passagem pelo Sporting foi "uma bela experiência", local onde diz querer voltar "muitas vezes" no futuro.Sporting Clube de Portugal informa que chegou ao fim a ligação contratual com o treinador da equipa de andebol Thierry Anti, devido a questões do foro familiar.O técnico, que chegou ao Sporting CP no início da presente temporada, esteve oito meses ao comando da equipa."As pessoas são extraordinárias, foi uma bela experiência, mas optei por voltar a casa, para junto da minha família. Foi um prazer treinar os jogadores do Sporting CP. Também pelos adeptos, são fantásticos. Agora sou Sportinguista e quero voltar aqui muitas vezes".O Sporting Clube de Portugal deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Thierry Anti e agradece todo o profissionalismo e empenho que sempre demonstrou ao serviço do Clube.