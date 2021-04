Sporting com teste madeirense

A oito jornadas para o fim do campeonato, o Sporting (2º) procura ganhar hoje na receção ao Madeira SAD (6º) para voltar a ficar a dois pontos do líder FC Porto. "Precisamos de todas as vitórias até ao fim se queremos conquistar a prova", disse Rui Silva, técnico dos leões que elogiou o Madeira SAD. "Vamos jogar contra um adversário sempre complicado. É uma equipa muito experiente", destacou. No domingo, o Sporting volta a entrar em ação, frente ao São Paio de Oleiros, na Taça de Portugal.