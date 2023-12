Sporting com viagem difícil

Depois da euforia pela conquista da Supertaça volvida uma década, o líder Sporting volta amanhã (20h00) à carga com difícil deslocação a Águas Santas, onde vai tentar manter o pleno, no jogo mais empolgante da 16.ª jornada da fase regular do Campeonato. A última ronda antes do Natal abre hoje com o Benfica a receber o V. Guimarães, enquanto o V. Setúbal tem o Póvoa AC como visitante.





Já o FC Porto também será o anfitrião do Avanca amanhã (20h00). O Campeonato vai sofrer um interregno por causa do Europeu da Alemanha (10-28 de janeiro), regressando a 10 de fevereiro, com a realização da 17ª jornada. Ainda antes há dois jogos em atraso: Avanca-Águas Santas (20 jan.) e V. Setúbal-Sporting (6 fev.).