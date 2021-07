Sporting contrata Mamadou Gassama

Depois de na véspera ter apresentado dois reforços, o Sporting oficializou esta quarta-feira mais uma cara nova para 2021/22, tratando-se de Mamadou Gassama.





O ponta-direito espanhol de 27 anos chega proveniente do CB Granollers. "Estou muito feliz por assinar por um clube tão grande como o Sporting. Tenho muita vontade de dar tudo com esta camisola vestida. É um clube onde posso competir. Quero ganhar títulos, como o campeonato nacional e a Taça", afirmou ao site do clube.