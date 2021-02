Sporting dá «força» a Quintana

O Sporting veio dar força a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante uma sessão treino dos dragões.





Temos a certeza que vais defender este livre de 7 metros



Força, Quintana. pic.twitter.com/4NGimT2TfB — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 22, 2021

As informações revelam que o internacional português está no hospital a lutar pela vida. O Sporting, no seu Twitter oficial escreveu:"Temos a certeza que vais defender este livre de 7 metros. Força, Quintana."