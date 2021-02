Sporting dedica vitória na Liga Europeia a Quintana

O Sporting deu esta terça-feira um passo de gigante para passar aos oitavos-de-final aa Liga Europeia, ao bater (27-26) os suecos do Kristianstad e beneficiar da derrota (29-32) dos romenos do Dínamo de Bucareste frente aos franceses do Nimes.

Um triunfo dedicado ao guarda-redes do FC Porto e da Seleção, Alfredo Quintana, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória e ainda se encontra a recuperar no Hospital de São João, na Invicta.

Realizada a 9ª jornada, os leões consolidaram o 4º lugar, de apuramento, agora com 3 pontos de avanço sobre a turma romena, que na sexta-feira visita o João Rocha.

Depois de uma primeira parte bem jogada, com muitas soluções, os leões impuseram-se até ao intervalo (16-12), mas depois tiveram algumas dificuldades com a defesa aberta do Kristianstad e falta de discernimento no ataque, mas nos últimos cinco minutos (27-24) conseguiu gerir a vantagem até final.

Pedro Valdés (6 golos), Darki Djukic (5) e Tiago Rocha (5) brilharam pelo Sporting, à semelhança dos guarda-redes Manuel Gaspar e Matevz Skok.

O treinador Rui Silva ficou satisfeito, embora consternado com o estado grave de Alfredo Quintana: "Entrámos bem na primeira parte, mas depois cometemos alguns erros. Acabámos por ganhar e agora temos o pássaro na mão. Dedico a vitória ao meu amigo Quintana, estamos todos muito preocupados com este momento muito duro. Imagino que será também um momento muito difícil para o FC Porto, espero que recupere bem."