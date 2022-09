Sporting derrota Bjerringbro na Liga Europeia

O Sporting bateu esta noite no Pavilhão João Rocha os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg, por 31-22, na primeira do playoff de acesso à fase de grupos.Os leões estão assim bem encaminhados para seguirem em frente na prova, disputando a segunda mão na Dinamarca, no próximo dia 4 de outubro.Com cinco golos, Martim Costa foi o melhor marcador dos leões.