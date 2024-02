Sporting-Dom Fuas, FC Porto-Águas Santas e ABC-Benfica na Taça de Portugal de andebol

O Sporting prossegue a defesa da Taça de Portugal de andebol em casa frente ao Dom Fuas AC, enquanto o FC Porto recebe o Águas Santas e o Benfica vai ao ABC, ditou esta sexta-feira o sorteio dos 'oitavos'.

Os 'leões', lideres do campeonato, recebem em Alvalade o Dom Fuas AC, que comanda a Divisão de Honra (segundo escalão) e que na eliminatória anterior afastou o Vitória de Setúbal (39-36), último classificado da competição principal.

Os jogos FC Porto-Águas Santas e ABC-Benfica, a disputar entre equipas que ocupam as cinco primeiras posições do campeonato e únicos entre emblemas do mesmo escalão, constituem os destaques dos 'oitavos', a decorrer em 30 de março.

Dois dos restantes primodivisionários jogam em casa e têm o caminho mais ou menos entreaberto para os quartos de final, nomeadamente o Belenenses recebe o SC Horta (Honra) e o Vitória de Guimarães o Boavista (Honra).

Os outros clubes do primeiro escalão jogam na condição de visitantes, com o Póvoa AC a deslocar-se a casa do AD Albicastrense (II Divisão), o Avanca ao pavilhão do SC Santo Tirso (Honra) e o Marítimo ao recinto do AC Lamego (II).

- Resultado do sorteio:

AC Lamego (II) -- Marítimo (I)

ABC (I) -- Benfica (I)

AD Albicastrense (II) -- Póvoa AC (I)

Sporting (I) -- Dom Fuas AC (H)

Belenenses (I) -- SC Horta (H)

FC Porto (I) -- Águas Santas (I)

SC Santo Tirso (H) -- Avanca (I)

Vitória de Guimarães (I) -- Boavista (H)