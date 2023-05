Sporting e Benfica devem reforçar-se na Islândia para a próxima temporada

Orri Thorkelsson vai ser reforço do Sporting a partir da próxima temporada. A confirmação surgiu pela boca de um responsável do Elverum, atual clube do internacional islandês, em entrevista ao jornal 'Østlendingen'.Thorkelsson, de 23 anos, joga na Noruega desde 2021 e disputa as meias-finais do campeonato daquele país.Mas há outro internacional islandês que estará também prestes a mudar-se para Lisboa. De acordo com o portal 'Mbl', Stiven Tobar Valencia, antigo colega de equipa no Valur, deverá reforçar o Benfica em 2023/24.O ponta-esquerdo com ascendência colombiana, atua no Valur desde sempre e deverá ter uma nova aventura na carreira na próxima temporada.