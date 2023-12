Sporting e FC Porto fecham ano com vitórias

Sporting e FC Porto despedem-se de 2023 com vitórias na 16.ª jornada do campeonato nacional, que regressa só em fevereiro por conta do Campeonato da Europa que vai decorrer em janeiro.Os leões continuam a ser a única equipa só com vitórias na prova, depois de esta noite ter ido ao reduto do Águas Santas vencer por 33-23. Mais uma vez com Francisco Costa ao leme, autor de nove golos.No Dragão Arena, o FC Porto venceu o Avanca por 33-24, com Antonio Martinez a cotar-se como o melhor marcador, com 10 golos.O Sporting lidera agora com 45 pontos, os mesmo que tem o FC Porto, mas com um jogo a menos. O Benfica que batera na véspera o V. Guimarães é terceiro com 40.