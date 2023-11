Sporting em grande na Liga Europeia com vitória sobre o Tatabanya

O Sporting deu esta terça-feira um passo importante quanto à qualificação para a Main Round da Liga Europeia, ao receber e bater (36-28) os húngaros do Tatabanya, na 4.ª jornada do Grupo H.Os leões, que há uma semana tinham perdido (29-31) fora, venceram, desta vez, por mais de 3 golos a turma magiar e ficaram com vantagem no confronto frente a um dos rivais diretos, subindo ao 2.º lugar da série, que apura os dois primeiros.