Sporting acusa Chema Rodríguez de agredir Ricardo Costa após o dérbi em andebol

"O Sporting Clube de Portugal informa que Ricardo Costa e Salvador Salvador, treinador e capitão da nossa equipa de Andebol, foram hoje agredidos no pavilhão 2 do estádio do SL Benfica após a brilhante vitória do Sporting CP no encontro para a Taça de Portugal.O agressor de Ricardo Costa foi o treinador do SL Benfica Chema Rodriguez, o que confere à situação uma extremíssima gravidade. Assim como são os seus comentários no pós-jogo em que pretende justificar a sua violência, falando sobre algo que, como os seus actos atestam, só conhece de vocabulário - valores e respeito.Nesta casa os valores não se apregoam, executam-se e transmitem-se de geração em geração, na vitória ou na derrota.Também o nosso capitão de equipa foi agredido por um adepto do SL Benfica na sequência dos desacatos no final do jogo, adepto esse detido pela PSP.O Sporting CP condena veemente as agressões de que os nossos jogadores e treinadores foram alvo, e vai executar todas as diligências necessárias para que os agressores sejam responsabilizados, reafirmando a necessidade de erradicar qualquer tipo de violência no Desporto nacional."