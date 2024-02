Sporting entra a ganhar na Main Round da Liga Europeia

O Sporting entrou da melhor maneira no Grupo 4 da Main Round da Liga Europeia, ao vencer (35-33) na receção ao Dínamo Bucareste, campeão da Roménia.O jogo foi muito equilibrado desde o início, sem ascendente de qualquer equipa, ambas a apresentarem boa eficácia no ataque e pouca eficiência nos guarda-redes.O Dínamo saiu para a frente ao intervalo (18-17) e veio dos balneários com ascendente, chegando a uma vantagem de 3 golos (21-18), mas os leões reequilibraram (21-22, aos 38 minutos).Continuou uma toada de parada e resposta pela 2.ª parte, com o Sporting a ter maior dificuldade no ataque e com uma percentagem muito baixa dos seus guarda-redes.Mesmo assim, os romenos nunca descolaram no marcador e foi então que Kristensen defendeu um livre de 7 metros e o Sporting chegou ao empate (28-28, aos 48.07), para depois passar para a frente (29-28, aos 19), com Orri Thorkelsson em destaque (9 golos e 100% de eficácia).Até que os leões começaram a defender com maior acutilância, Kristensen começou a travar alguns remates do ataque do Dínamo, comandado por Lazar Kukic (ex-Benfica), e chegou aos 2 golos de vantagem (31-29, aos 25).Os últimos minutos foram emocionantes, com grande luta de parte a parte, mas os leões seguraram a vantagem, com Martim Costa (8 golos) a sentenciar.