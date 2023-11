O Sporting venceu (35-22) esta terça-feira o Chroby Glogow, na Polónia, e garantiu a qualificação para a Main Round da Liga Europeia, com o 2.º lugar no Grupo H, quando ainda falta disputar a 6.ª e última jornada.Em jogo de sentido único, os leões desde cedo demonstraram a sua superioridade, perante um adversário que durou apenas 5 minutos (3-3), para depois ser completamente subjugado. Ao intervalo, o Sporting já vencia por 17-9, ampliando a vantagem no segundo tempo.Destaques no ataque dos verde e brancos para Edy Silva, Kiko Costa, Orri Orkelsson e Jan Gurri, todos com 5 golos cada.