Sporting estreia com derrota frente ao Chambéry no Torneio de Viseu

O Sporting estreou-se esta sexta-feira com uma derrota (30-32) frente ao Chambéry no Torneio de Viseu, mas demonstrou grande caráter na segunda parte.





Os franceses aproveitaram os muitos erros dos leões na primeira parte e chegaram ao intervalo a vencer por 10 golos (21-11).Mas na segunda parte, assistiu-se a uma grande recuperação da turma portuguesa, que chegou a estar na frente (28-27), deixando-se surpreender só nos instantes finais.Salvador Salvador e Francisco Tavares destacaram-se, ao marcarem 7 golos cada.Ainda esta tarde o FC Porto, que na véspera perdeu (26-29) com o mesmo Chambéry, defronta os campeões russos do Chekhovski Medvedi e à noite o Benfica defronta os espanhóis do Ademar León.