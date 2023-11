Sporting homenageia ex-andebolistas

Numa tarde de sucesso para o Sporting no Pavilhão João Rocha, com as vitórias no dérbi de basquetebol e no clássico de andebol , o clube deu início a uma iniciativa que passa por homenagear antigos atletas que "serviram e elevaram o Clube nas cinco modalidades de pavilhão ao longo da História", decidindo imortalizá-los no Pavilhão João Rocha, colocando pendões com o palmarés que ajudaram a conquistar até aqui.No primeiro dia desta iniciativa, que se estenderá às outras modalidades, estiveram presentes mais de três dezenas de ex-andebolistas, dos 264 homenageados, que viram ser desvendado o historial do clube no andebol, assim como exemplares das quatro provas que ajudaram a conquistar – Campeonato Nacional (21), Taça de Portugal (17), Supertaça (3) e Taça Challenge (2). Cerimónia que contou com a presença do presidente do Sporting, Frederico Varandas, do vogal com o pelouro das modalidades, Miguel Afonso, e de toda a equipa leonina que viria a bater o ABC.Varandas destacou "o momento com bastante significado para todos os sportinguistas" e referiu "ser um dever imortalizar aqueles que honraram e continuam a honrar as cores do nosso clube". "O Sporting Clube de Portugal jamais esquecerá o seu legado e todos os que contribuíram para escrever estes seus já 117 anos de História", disse o líder dos sportinguistas.Estes foram os ex-andebolistas presentes: Afonso Cabo, Alberto Cabaço, Alfredo Pinheiro, António Bessone, Adriano Mesquita (familiares), Carlos Correia, Carlos Costa, Carlos Ferreira, Carlos Peres Costa, Carlos Silva, Frederico Adão, Frederico Santos, Hugo Macalto, Humberto Gomes, João Gonçalves, João Meira, João Miranda, João Monteiro, João Pinto, José Anaia, José Luís, José Manuel Reinaldo, José Pires, Luís Hernâni, Manuel Brito (familiares), Manuel Marques, Miguel Fernandes, Nuno Silva, Pedro Solha, Ricardo Andorinho, Ricardo Correia, Ricardo Dias, Vasco Ribeiro e Vítor Góis.