Sporting inicia 'oitavos' em Espanha: «Trazer o jogo para Alvalade para decidir cá a eliminatória»

Which teams do you see advancing to the next round? #ehfel pic.twitter.com/x9hGU6m4AG — EHF European League (@ehfel_official) February 28, 2023

O Sporting visita esta terça-feira os espanhóis do Bidasoa Irun, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europeia. O técnico leonino Ricardo Costa alerta que pela frente estará um adversário complicado e não espera facilidades diante o sexto classificado na Liga espanhola."Eles têm um plantel experiente e um jogador que foi dos melhores do mundo, o Julen Aginagalde, que conheço bem pois foi meu colega de equipa. Além disso, têm um treinador com ideias muito próprias, muitas delas parecidas com as nossas. Em termos defensivos, por exemplo, apresentam um 6x0 profundo ou 5x1 um pouco diferente daquilo que a maior parte das equipas faz. Na qualificação para a Liga Europeia, o Bidasoa eliminou a principal equipa da Noruega, o Kolstad IL, que investiu muito dinheiro este ano. Depois disso, fez uma fase de grupos talvez um pouco irregular, com algumas vitórias e derrotas que acabaram por surpreender, uma delas aqui frente ao Águas Santas, que lhes ganhou bem", sublinhou Ricardo Costa, em declarações ao site dos leões."Temos de ter consciência que são dois jogos e nada se decide em Espanha, queremos deixar as nossas aspirações intactas. Temos de trazer o jogo para Alvalade para decidir a eliminatória cá. Eles apostam muito nas transições, embora não tenham uma defesa muito alta. São uma equipa de estatura média/baixa, mas que aposta muito na versatilidade dos seus jogadores. Há muitos deles que jogam em mais do que uma posição e atacam de uma forma muito contínua e rápida", analisou.O jogo da 1.ª mão disputa-se esta terça-feira em Espanha, às 19h45.