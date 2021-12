O Sporting não deu qualquer hipótese ao Madeira SAD, vencendo (41-18) este sábado, no Funchal, na abertura da 13.ª jornada do Campeonato Plarcard, para se colocar como líder isolado da competição, à condição.É que o FC Porto tem um jogo a menos, depois de ter sido adiado o clássico com o Benfica, devido a haver um surto de Covid-19 no clube da Luz.Os leões visitaram a Madeira com o propósito claro de resolver as coisas desde cedo e ao intervalo já venciam por 7 golos (16-9), perante uma equipa incapaz de contrariar a forte defesa dos lisboetas e um contra-ataque eficaz.Na segunda parte, a turma anfitriã perdeu por completo o foco no encontro e o Sporting foi dilatando a vantagem, com uma goleada expressiva.Destaques individuais nos leões para Francisco Costa (7 golos) e Francisco Tavares (6), enquanto Pedro Peneda (6) foi o mais esclarecido dos insulares.