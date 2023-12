Sporting mantém pleno ao vencer o Marítimo

O Sporting manteve o pleno no Campeonato, ao vencer (32-24) este sábado o Marítimo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.São já 14 triunfos consecutivos dos leões, que sentiram algumas dificuldades na primeira parte (13-14), mas depois retificaram na segunda, numa partida em que não contaram com o guarda-redes André Kristensen, que se lesionara no jogo europeu de terça-feira.Salvador Salvador (8 golos) e Kiko Costa (6) foram os maiores trunfos do Sporting.Veja a ficha aqui.