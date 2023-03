Sporting nos quartos de final da Liga Europeia

With the #ehfel quarter-finals being set, 8 teams are one step closer on the road to the #ehffinals pic.twitter.com/x4wKwqGsw1 — EHF European League (@ehfel_official) March 28, 2023

O Sporting qualificou-se para os quartos de final da Liga Europeia, ao bater (34-28) esta terça-feira os espanhóis do Bidasoa Irun no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Numa partida de grande intensidade e com as emoções à flor da pele, os leões cedo anularam a desvantagem trazida do País Basco (27-30, na 1.ª mão), quando chegaram aos 4 golos de diferença (6-2) aos 9 minutos.Mas seguiu-se jogo de parada e resposta, com a eliminatória quase sempre empatada, como espelhava o resultado ao intervalo (15-12) a favor do Sporting.Na segunda parte, os leões chegaram a deter 6 golos de vantagem (31-25), mas o Bidasoa Irun nunca atirou a toalha ao chão, mantendo a incerteza até perto do final.Mas com uma defesa de betão, escudada no guarda-redes Leo Maciel (15 defesas e 35% de eficácia) e uma maior consistência ofensiva, com 10 golos de Martim Costa, o Sporting enervou o adversário e acabou por garantir a qualificação.Nos quartos de final, o Sporting vai defrontar os franceses do Montpellier.