Sporting oficializa a contratação de Christian Moga para a equipa de andebol

Christian Moga é reforço do Sporting para a época de 2023/2024, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta na sua página oficial, após já durante o dia de ontem, o Póvoa AC, clube do qual é oriundo, ter confirmado a transferência. O pivô congolês chega a Alvalade para colmatar a saída do dinamarquês Benjamin Jakobsen, que abandonou Alvalade devido a problemas famíliares.Na primeira época pelo Póvoa AC, Moga apontou 33 golos em 20 jogos e em 2023/2024 leva 21 tentos em oito partidas.Em declarações aos meios de comunicação leoninos, o atleta de 25 anos garantiu estar feliz pela mudança para o Sporting: "Estou muito feliz por estar aqui. O Sporting é um grande clube e é um grande passo na minha carreira. Venho para defender estas cores da melhor maneira possível" disse, continuando:"É uma evolução muito boa, de facto. Saí de Angola para o Póvoa AC e em pouco mais de um ano chego ao Sporting. Estou muito orgulhoso com o meu percurso até aqui e por chegar a este grande clube", comentou o andebolista."Prometo aos sportinguistas que vou dar o meu máximo com o objetivo de ganharmos todos os jogos e todas as competições", sentenciou.Em sentido inverso, Eduardo Almeida, jovem pivô do Sporting, ruma para o Póvoa AC por empréstimo até ao final da temporada.