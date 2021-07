Sporting oficializa contratação de Ricardo Costa

O Sporting oficializou esta quinta-feira a contratação do treinador Ricardo Costa para a equipa principal de andebol tal como já tinha sido avançado por Record. O técnico proveniente do AA Avanca já treinou clubes como o FC Gaia, o FC Porto, a ADA Maia/ISMAI e a seleção de Cabo Verde.





O treinador de 44 anos vai assim treinar o filhocomo reforço da equipa leonina."É uma honra ser treinador do Sporting Clube de Portugal. Quero agradecer aos diretores e ao presidente Frederico Varandas a oportunidade, treinar este emblema é um momento alto na minha carreira. Sei da responsabilidade que representa abraçar este projecto, mas estou convicto de que temos tudo para alcançar o sucesso e construir uma grande equipa", afirmou em declarações aos meios de comunicação do clube.Ricardo Costa admitiu que "todos os treinadores querem ter um andebol vistoso", mas que pretende acima de tudo "ter uma relação forte com os adeptos". "Depois de terem visto a equipa jogar, o objetivo é que saiam de coração cheio. Dentro de campo? Gosto de velocidade, de agressividade e de empenho. No fundo, queremos ganhar, pois estamos cá para sermos campeões. Temos uma equipa jovem, mas com muita qualidade".O novo treinador leonino deixou ainda uma mensagem aos adeptos. "Sentimos o peso da responsabilidade, mas também o prazer de poder devolver este entusiasmo que sentimos. Máxima dedicação, empenho e ambição para que comecem os jogos e possamos conquistar coisas importantes", concluiu.