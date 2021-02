Sporting oficializa saída de Frankis Carol

O Sporting oficializou a saída de Frankis Carol. Um cenário que Record adiantou há dois dias, dando conta de que o jogador de 33 anos deverá rumar ao Qatar, para representar o Qatari Al-Arabi.





O jogador qatari de origem cubana deixa assim os leões depois de uma passagem de 10 anos pelo clube, onde conquistou dois Campeonatos Nacionais, uma Taça Challenge, três Taças de Portugal e uma Supertaça.Carol foi o melhor marcador do recente Mundial do Egito, com 58 golos.