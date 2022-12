Sporting perde com o Granollers e termina a Supertaça Ibérica no 4º lugar

O Sporting perdeu frente ao Granollers no desempate nos livres de 7 metros, após empate (36-36) no fim do tempo regulamentar, no jogo de atribuição do 3º e 4º classificado da primeira edição da Supertaça Ibérica que decorre em Málaga.Ricardo Costa, técnico do Sporting, fez descansar o habitual guarda-redes titular Leonel Maciel e apostou em André Kristensen, guardião que chegou esta semana para colmatar a saída de Manuel Gaspar para o Nantes. O jovem lateral Kiko Costa também foi poupado e só entrou para os 7 metros.O jogo começou por parecer um passeio ao sul de Espanha para o Sporting. Os leões foram muito superiores na 1ª parte e chegaram a conseguir uma vantagem de oito golos (23-15). Iriam para o intervalo a vencer por 23-16.Quando se pensava que o detentor da Taça de Portugal iria conseguir gerir a vantagem, eis que uma grande reação do vice-campeão espanhol permitiu empatar o jogo a menos de três minutos do fim. No desempate, o Granollers foi mais forte (4-2) e garantiu o 3º lugar."O principal culpado sou eu porque coloquei a gestão dos jogadores acima do resultado", admitiu o técnico dos leões Ricardo Costa.A final da Supertaça Ibérica decide-se hoje (17h) entre o FC Porto e o Barcelona.