Sporting perde na Dinamarca mas está na fase de grupos da Liga Europeia

O Sporting perdeu (30-33) esta terça-feira na Dinamarca, frente ao Bjerringbro-Silkeborg, mas qualificou-se para a fase de grupos da Liga Europeia, graças à vantagem de 9 golos (31-22) obtida na 1.ª mão, em Lisboa.É um feito histórico para Portugal, pois pela primeira vez vão estar três equipas nacionais na fase de grupos da prova europeia. Aos leões, junta-se o Benfica, quelificado diretamente por ser o vencedor do troféu, e um dos ganhadores da eliminatória doméstica entre Águas Santas e Belenenses.Quanto ao jogo em Silkeborg, o Sporting entrou bem na partida e dominou a primeira parte, chegando ao intervalo na frente (17-14).Já a segunda parte foi menos conseguida por parte dos verde e brancos, perante uma boa reação da turma nórdica, mas que nada pôde fazer quanto ao rumo deste playoff.Destaques individuais no ataque do Sporting para Kiko Costa (7 golos), Salvador Salvador (6) e Martim Costa (5), mas o melhor marcador da partida foi o dinamarquês Nikolaj Nielsen (10).