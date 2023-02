Sporting recebe Águas Santas

Vindos de sortes diferentes na Liga Europeia, o Sporting recebe hoje (18h00) o Águas Santas, no jogo mais empolgante da 16ª jornada do Campeonato. Em declarações ao site dos verde e brancos, o lateral cubano, Ronaldo Almeida, quer os leões a confirmarem o seu favoritismo: "O Águas Santas é muito competitivo, das melhores equipas do Campeonato, com bons jogadores no ataque. Temos de estar bem na defesa porque é isso que nos vai ajudar a alcançar o título."

Na mesma ronda, o Benfica recebe (15h00) o V. Setúbal, enquanto o FC Porto adiou o jogo com o Avanca para 23 de março, pois amanhã (17h45) defronta no Dragão Arena os croatas do Zagreb, no jogo em atraso da 12ª jornada da Liga dos Campeões. Os tricampeões nacionais já estão afastados da próxima fase da competição europeia.