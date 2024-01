Sporting renova com guarda-redes norueguês: «Sinto-me em casa»

Sporting renova com guardião

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com André Kristensen, guarda-redes norueguês de 23 anos que cumpre a segunda época de leão ao peito, proveniente do Drammen HK."Tem sido fantástico desde o início. Adaptei-me bem, gosto da cidade, dos meus colegas e dos adeptos. Tenho apreciado bastante. Foi um grande passo para mim, mas estou feliz e aproveito a vida aqui. Sinto-me em casa. A equipa tem sido muito boa comigo, ajuda-me bastante. É como uma grande família. Precisei de algum tempo para me habituar, mas sinto que dei vários passos em frente na minha carreira de guarda-redes. Estou no sítio certo para continuar a crescer e tornar-me naquilo que quero. Treino com grandes atletas e tenho muitos jogos a um nível muito alto", afirmou, em declarações ao site do clube.Carlos Carneiro, coordenador do andebol leonino, também mostrou-se satisfeito com esta renovação. "O André tem muito mérito e está a confirmar toda a informação que tínhamos reunido sobre ele, tanto a nível técnico como extra-andebol. É um atleta que se dedica ao clube todos os dias, demonstra muita vontade de cá estar e também gratidão. Tem crescido muito, tem-nos dado muita confiança e estamos convencidos de que estamos perante um jogador que vai estar no topo do andebol europeu. Para nós, é uma felicidade muito grande ter um atleta com grande margem de progressão e com um rendimento já tão bom. Estamos muito contentes", referiu.