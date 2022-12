Sporting renova contrato com Edy Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o andebolista brasileiro Edy Silva, jogador que está a cumprir a sua primeira época ao serviço dos leões.

A extensão do acordo com o internacional canarinho, de 24 anos, surge dias depois de se ter conhecido o prolongamento dos acordos com Salvador Salvador e os irmãos Francisco e Martim Costa, que continuam até 2027.

Em relação a Edy Silva, antigo jogador do Maringá e do Pinheiros, não é divulgada a duração do novo acordo.

"Têm sido meses intensos de muito trabalho e sinto que o Sporting é o lugar certo para mim, é um prazer imenso [renovar contrato]. Quando cheguei disse que ia trabalhar e dar sempre 100%, e é isso que está a acontecer", disse o jogador à Sporting TV.

Edy Silva disse ainda que este é "um contrato longo" e que tem a certeza que "trabalho não vai faltar".

"Todos os treinos e jogos são um desafio muito grande, mas com a ajuda dos meus colegas, da equipa técnica e dos sportinguistas torna-se mais fácil. Os últimos meses passaram rápido, mas confirmei o que esperava", disse o jogador, que em 25 jogos disputados marcou 24 golos.