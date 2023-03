Sporting sonha com Final-4 da Liga Europeia

O Sporting eliminou os espanhóis do Bidasoa Irun e, agora, já sonha com um feito inédito no clube, que seria marcar presença na Final-4 da Liga Europeia, onde apenas estiveram FC Porto (foi 3º em 2019) e Benfica (vencedor na última época). Para isso, os leões terão de afastar nos quartos de final os franceses do Montpellier, tarefa que não se afigura fácil.

"O Montpellier lidera a Liga francesa, a seu tempo teremos espaço para analisar. É uma equipa de Champions League, mas temos a máxima ilusão de entrar na final four [a 27 e 28 de maio, em Flensburg, Alemanha]. Três das equipas do nosso grupo [com Nexe e Granollers], onde lutámos pelo primeiro lugar até ao fim, seguiram em frente, o que prova a nossa evolução em relação à temporada anterior, onde nunca conseguimos vencer fora", considerou Ricardo Costa, treinador do Sporting.

No triunfo (32-28) frente aos bascos no João Rocha, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, vibrou nas bancadas com a passagem, facto que não deixou admirado o técnico leonino: "O presidente e a estrutura do Sporting estão sempre com a equipa. O presidente é apaixonado por todas as modalidades e vive o clube. Estamos todos contentes. Estar nos quartos de final e os meus jogadores merecem. É importante continuar a crescer. Tem sido um processo de crescimento para os nossos atletas. Vamos adquirindo muita experiência e para o ano queremos estar na Champions League."

Na lista dos melhores marcadores da Liga Europeia, Martim Costa é o 3º melhor, com 90 golos, e o irmão Kiko é 5º com 86. Lidera o húngaro Bence Nagy (Tatabánya), com 99, mas já fora de prova.