Sporting tenta colocar pressão no FC Porto

O Sporting antecipa hoje a 14ª jornada do campeonato, em vésperas de mais uma jornada da Liga dos Campeões, na tentativa de escapar do FC Porto, com quem partilha a liderança. Os leões vão receber o Boa Hora (7º) e prevê-se que procurem gerir a equipa sob pena de não comprometer aquele que é nesta altura o principal objetivo da equipa: seguir em frente na Champions.

O Madeira SAD e Benfica, que também jogam na Europa no fim de semana, vão igualmente a jogo hoje: as águias jogam fora com o Boavista e o Madeira SAD em casa com o Sp. Horta.