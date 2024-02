Sporting vence campeão da Liga Europeia

O Sporting fez história ao bater (32-31), esta terça-feira, o Fuchse Berlin, na Alemanha, em jogo da 2.ª jornada do Grupo 4 da Main Round da Liga Europeia.Os leões ascenderam à liderança, igualados em pontos com os germânicos, detentores do troféu, e estão virtualmente apurados para os oitavos de final, com possibilidades de irem diretamente para os quartos de final no caso de vencerem a série.O Fuchse Berlin, líder da Bundesliga, surpreendeu na 1.ª parte, aproveitando as muitas falhas técnicas e alguma falta de eficácia defensiva do Sporting, e com aposta nas transições rápidas, chegando ao intervalo com vantagem bastante confortável (19-13).Mas no tempo complementar, os leões entraram transfigurados, com o guarda-redes Leo Maciel (7 defesas) em grande plano e Martim Costa (12 golos) letal na finalização.Com um parcial de 8-2, o Sporting empatou (21-21, aos 39') e passou para a frente (25-24, aos 46'), ficando com o ascendente do jogo, que continuou equilibrado até ao último minuto.Martim fez o 32-31 a 10 segundos do fim, o Fuchse Berlin ficou com o último ataque, teve um livre de 9 metros, mas falhou.Esta vitória do Sporting espelha bem o bom momento do andebol português, sendo um dos triunfos marcantes para a modalidade, depois da Seleção ter sido 7.ª no Europeu, onde Martim Costa integrou o Sete Ideal e cotou-se como melhor marcador da competição.