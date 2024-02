Sporting vence e mantém-se líder no campeonato

O Sporting foi ao Norte vencer o Póvoa AC por 32-28, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional.Com esta vitória, os leões continuam isolados na liderança do campeonato nacional, independentemente do que o FC Porto fizer este domingo na Luz no Clássico diante do Benfica. Os dragões estão agora a seis pontos, com este jogo por cumprir.João Pedro Gomes (5), Pedro Portela e Mamadou Gassama (com 4 cada) foram os melhores marcadores do triunfo leonino.