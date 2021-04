Sporting vence Madeira SAD no campeonato

O Sporting recebeu e venceu esta sexta-feira o Madeira SAD, por 35-16, em duelo a contar para a 23ª jornada do campeonato nacional.

Num encontro de sentido único em que os leões foram para o intervalo na frente por 17-7, o melhor marcador foi Salvador, com seis golos. Do lado dos madeirenses, Elledy Semedo, Pedro Peneda e Eldin Vrazalica destacaram-se com quatro golos cada.

Com este resultado, a formação liderada por Rui Silva segue no 2º lugar, agora com 67 pontos, voltando a ficar a dois do líder FC Porto.