Sportinguista Leo Maciel ruma a Espanha no final da temporada

O guarda-redes Leo Maciel vai sair do Sporting no final da temporada, rumando aos espanhóis do CD Bidasoa, informou este sábado os leões."O clube aproveita ainda para enaltecer a postura de completa honestidade e seriedade, quer do atleta como do clube espanhol em todo o processo. O Sporting está certo de que é uma decisão difícil para o Leo, mas é uma decisão que o faz regressar a um país onde passou muitos anos e que lhe abre outras portas para o futuro profissional. Como não poderia deixar de ser, e como tem sido hábito no ano e meio que veste de leão ao peito, o atleta estará de corpo e alma até ao fim da época na procura de conquistar os importantes objetivos que toda a equipa tanto ambiciona", escreve o Sporting no seu site.O internacional argentino de 34 anos chegou a Alvalade em 2022/23, proveniente do Barcelona.