Subida do Póvoa AC à 1.ª Divisão foi a realidade de um longo sonho

O Andebol na Póvoa de Varzim andou esquecido várias décadas, desde que o Clube Desportivo da Póvoa extinguiu essa secção que tantos êxitos alcançou ao longo dos anos. Até que um grupo de amantes do andebol, quer antigos praticantes quer outros que se lhe juntaram resolveram criar em 2003 o Póvoa Andebol Clube, começando, como é óbvio, pelas provas distritais.





Aos poucos o clube foi singrando ao ponto da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim lhe destinar uma sede social de raiz para dar mais força à jovem coletividade poveira. Esta foi respondendo da melhor maneira ao ponto da sua equipa ir subindo gradualmente nas competições oficiais. Agora, volvidos 37 anos da extinção do andebol na cidade poveira, a modalidade ganha um prémio ímpar, a subida à 1.ª Divisão Nacional, patamar mais alto na hierarquia do andebol português. Aconteceu ao vencer no fim de semana a Liguilha de acesso à 1.ª Divisão, depois de ter feito carreira brilhante na 2.ª Divisão que tinha terminado prematuramente.O feito do Póvoa AC para os seus dirigentes, foi o "concretizar de um sonho que existia há muitos anos", como exprimem o presidente Oliveira Pereira e o vice-presidente Henrique Teixeira, este, sem dúvida, o grande impulsionador para que o Andebol na Póvoa de Varzim pudesse subir patamares como conheceu quando praticante. Para esse feito muito contribuiu o treinador Jorge Carvalho que soube tirar partido de um plantel composto por 19 atletas, sendo 17 deles portugueses que se juntam a um romeno e outro brasileiro.Agora espera ao Póvoa Andebol Clube uma dura tarefa no escalão máximo português onde a Póvoa de Varzim nunca esteve representada, contando para tal com o apoio de toda a cidade e, principalmente, dos seus autarcas, como aliás está prometido e que nunca foi regateado ao longo de mais de década e meia.