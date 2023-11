Supertaça: Sporting-FC Porto aquece as meias-finais

Decorreu esta sexta-feira o sorteio da Supertaça de andebol, com destaque para o clássico entre Sporting e FC Porto a abrir a competição, que se realiza de 16 e 17 de dezembro em Santo Tirso. A outra partida será o Benfica-Marítimo.Do lado sportinguista, só existe um objetivo. "A Supertaça é um dos objetivos do clube, o sorteio é o que é – para ganhar o troféu temos que ganhar dois jogos. Respeitamos todos os clubes, mas também sabemos que podemos ganhar qualquer jogo e por isso o resultado do sorteio é um pouco indiferente e não nos tira nenhuma ambição", comentou Carlos Carneiro, team-manager leonino, após o sorteio.Visão otimista partilhada igualmente pelos dragões. "O FC Porto entra em todas as competições para ganhar, esta é mais uma competição que vamos entrar para ganhar. Claro que não vamos estar a recordar o que já se passou, vamos sim encarar o jogo da maneira mais séria possível para podermos vencer o Sporting, visto que a Supertaça é um dos objetivos da época. Independentemente do adversário ia ser difícil, o nosso objetivo é vencer a Supertaça e para isso temos que ganhar ambos os jogos", salientou Hugo Laurentino, team manager portista.Quanto ao Benfica, o porta-voz foi Adérito Martins, presidente da Casa do Benfica de Santo Tirso. "Esperemos ganhar que é sempre a nossa ambição. Espero que toda a gente se respeite e que a gente ganhe. A nível teórico o sorteio foi bom para nós, mas independentemente do adversário o Benfica entra em campo para ganhar", sublinhou.E, do lado do Marítimo, o adjunto Fábio Teixeira está feliz pelo clube marcar presença nas decisões. "Para o Marítimo é muito importante nós habituarmo-nos a estes palcos, é sinal que o trabalho feito na Madeira é válido, é um trabalho que se está a fazer com muita dedicação e profissionalismo, e nós queremos continuar a crescer a nível nacional. Em virtude disso, qualquer um dos adversários seria um adversário difícil, vamos fazer o nosso melhor para estarmos presentes na final. O nosso espírito competitivo só nos pode levar a isso", destacou.A nível instituicional, Sara Moreira, vereadora da Câmara Municipal de Santo Tirso, aplaudiu a organização do evento. "Santo Tirso estará sempre de portas abertas para vos receber, é uma honra para o Município receber uma prova tão importante como é a Supertaça de andebol masculino. Resta-nos desejar que tudo corra bem, dizer-vos que a população certamente ficará feliz por poder estar perto dos atletas que estão habituados a ver nas televisões e esperar que tudo corra pelo melhor nos dias 16 e 17 de dezembro", sublinhou.Por último, Augusto Silva, vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal, deixou agradecimentos a Santo Tirso. "Deixem-me começar por vos dizer que nós somos uma modalidade cada vez mais competitiva, quer a nível interno, quer a nível externo. É o segundo ano consecutivo que nós temos 4 equipas em fases de grupos das competições europeias e isso demonstra bem o grau de competitividade que nós estamos a atingir mesmo a nível europeu. (…) Santo Tirso já acolheu aqui inúmeras provas e a autarquia sempre foi capaz de as organizar com enorme qualidade, tanto em competições nacionais como em jogos das nossas seleções. Santo Tirso é uma cidade que gosta de andebol e nós também gostamos natural de trazer os nossos eventos para o seio dos nossos espectadores", sublinhou.