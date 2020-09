Técnico do FC Porto e a derrota na Alemanha: «Espero que possamos aprender com tudo isto»

No final da derrota do FC Porto frente aos alemães do Flensburg, a contar para a 3.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, o técnico portista Magnus Andersson foi claro na análise à partida.





"Parabéns ao Flensburg. Não sei bem o que dizer... claro que estou desapontado pela forma como jogámos hoje. Durante 45 minutos estivemos bem, mas não posso ficar satisfeito quando sofremos 36 golos. Mas enfrentámos uma equipa muito boa, que nos fez perder muitos duelos individuais", começou por analisar o treinador sueco do FC Porto."Sabíamos que eles eram fortes e tentámos contrariar isso, mas estou desiludido com o resultado. Errámos três vezes no sete contra seis, não é normal... E nos últimos dez ou quinze minutos o desfecho foi-se concretizando. Espero que possamos aprender com tudo isto, parabéns novamente ao Flensburg", concluiu o líder portista.