Thierry Anti: «Houve jogadores que não cumpriram a estratégia»

O Sporting perdeu (23-27) na receção ao FC Porto, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato nacional de andebol, um resultado que colocou os azuis e brancos na liderança isolada da prova, com agora 74 pontos.





No final do encontro, Thierry Anti mostrou-se "desapontado" pelo resultado obtido e criticou ainda a postura de alguns jogadores, que "não cumpriram a estratégia".

"Penso que não estamos a atravessar um bom momento na época. Temos jogadores que estão com pouco tempo de jogo. Penso que nos últimos 15 minutos não encontrámos as melhores soluções no ataque. Cometemos algumas falhas e não estivemos ao nosso melhor nível. Estou muito desapontado. Houve jogadores que não cumpriram a estratégia. Já não é a primeira vez que acontece. A este nível isto não pode acontecer", frisou.

"Na ponta final senti os jogadores muito cansados, procurei rodá-los, mas não estávamos a jogar de forma clara. Vamos continuar a treinar, repetir mais vezes o que temos de fazer. Não podemos sempre marcar, isso não é possível nos jogos. Na época existem momentos maus. Tivemos alguns jogadores que não estavam bem fisicamente. Precisamos de mais algumas soluções a nível defensivo. Já contra nos dois jogos com o Dínamo de Bucareste (Liga dos Campeões) isso aconteceu. Esta noite ganhou a melhor equipa", apontou o técnico leonino.