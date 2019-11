Thierry Anti: «Uma das chaves do encontro foi a nossa defesa»

O Sporting venceu este sábado os os suecos do IK Savehof (27-20) e garantiu uma vaga no play-off da Liga dos Campeões de andebol. No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os leões selaram o 2.º lugar do Grupo C e consequente apuramento para a fase a eliminar da principal competição europeia de clubes.

No final da partida, o técnico Thierry Anti destacou a exibição da equipa do Sporting, sobretudo em termos defensivos.

"Uma das chaves do encontro foi a nossa defesa. Criámos problemas ao adversário com o nosso ataque também. Disse aos jogadores para ficarem fortes na defesa e concentrados. Jogámos em casa, era uma vantagem também. Penso que o resultado é normal. Vi muitos jogos do IK Savehof e conseguimos anulá-los", explicou o treinador francês.

No play-off os leões vão defrontar os romenos do Dínamo Bucareste, que já garantiram o 1.º lugar do Grupo D mas vão ainda defrontar, este domingo, o GOG, na Dinamarca. Até lá, Thierry Anti quer focar-se no campeonato.

"Penso que o Dínamo Bucareste é a única equipa sem derrotas nesta edição da Liga dos Campeões. Jogar em casa deles vai ser difícil, mas é Liga dos Campeões. Vamos dar o nosso melhor para continuar o nosso caminho. Agora é uma nova competição, é fase a eliminar, não é o mesmo. Vamos pensar no campeonato nacional até lá", justificou.



O ponta romeno Valentin Ghionea, que atua no Sporting vincou a performance dos leões no jogo deste sábado e deu também o mote para o play-off.



"Jogámos muito bem. Preparámos bem o jogo. Sabíamos que era a nossa única oportunidade. Todos os jogadores aproveitaram a partida e jogámos com felicidade. Vamos novamente a Bucareste e tentaremos vencer", disse o jogador de 35 anos.